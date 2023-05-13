В Луганске прозвучали взрывы

В Луганске прогремели два взрыва

В Луганске произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он уточнил, что две ракеты взорвались в районе стадиона «Авангард». Рожин предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город из района Славянско-Краматорской агломерации.

Утром 13 мая ВСУ нанесли по Луганску удары крылатыми ракетами Storm Shadow. Тогда ранения получила 80-летняя мирная жительница, были повреждены многоквартирные жилые дома, предприятие полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам».

Также ранее ВСУ нанесли удар по бывшему зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года в здании располагались военные, а сама академия сейчас базируется в центре города.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что после использования ВСУ британских ракет Россия имеет право на ответ.