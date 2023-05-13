В России ответили на использование ВСУ ракет Storm Shadow для удара по Луганску

Депутат Чепа заявил о праве на ответ после использования ВСУ ракет Storm Shadow

Россия имеет право на ответ после использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских ракет Storm Shadow для удара по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. Так в беседе с «Лентой.ру» ответил на действия Киева первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы имеем право ответа для Киева и в том числе для Лондона. Потому что Великобритания, безусловно, знала и знает о планах Украины. Всем понятно, что и самолеты были доработаны именно под эти ракеты», — заявил Чепа.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российский истребитель сбил атаковавший Луганск Су-24 и прикрывавший его Миг-29. По данным представителя оборонного ведомства, воздушный бой произошел после того, как самолет ВСУ атаковал луганский завод полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам».

Конашенков отметил, что для удара ВСУ использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.

Об ударе по Луганску стало известно вечером 12 мая. В результате ракетного удара были ранены шестеро детей.