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14:33, 13 мая 2023Россия

Российский истребитель сбил атаковавший Луганск Су-24 и прикрывавший его Миг-29

Минобороны России: ударивший по Луганску Су-24 и прикрывавший его Миг-29 ВСУ сбиты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский истребитель сбил атаковавший Луганск Су-24 и прикрывавший его Миг-29. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным представителя оборонного ведомства, воздушный бой произошел после того, как самолет ВСУ атаковал луганский завод полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам».

«Для удара [ВСУ] использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — отметил Конашенков.

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Об ударе по Луганску стало известно вечером 12 мая. В результате ракетного удара были ранены депутат Госдумы Виктор Водолацкий и шестеро детей.

По словам парламентария, он оказался первыми «возле горящих строений, обрушенных зданий», услышал крики о помощи и отправился помогать пострадавшим вместе с председателем правительства Луганской народной республики Сергеем Козловым.

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Марк Леонов
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