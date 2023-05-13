Российский истребитель сбил атаковавший Луганск Су-24 и прикрывавший его Миг-29
Российский истребитель сбил атаковавший Луганск Су-24 и прикрывавший его Миг-29. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным представителя оборонного ведомства, воздушный бой произошел после того, как самолет ВСУ атаковал луганский завод полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам».
«Для удара [ВСУ] использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — отметил Конашенков.
Об ударе по Луганску стало известно вечером 12 мая. В результате ракетного удара были ранены депутат Госдумы Виктор Водолацкий и шестеро детей.
По словам парламентария, он оказался первыми «возле горящих строений, обрушенных зданий», услышал крики о помощи и отправился помогать пострадавшим вместе с председателем правительства Луганской народной республики Сергеем Козловым.