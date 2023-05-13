Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 13 мая 2023Россия

Авиагруппа ВКС России потерпела крушение в Брянской области. Что известно на данный момент

Вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 ВКС РФ потерпели крушение в Брянской области

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В граничащей с Украиной Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Первые видео с моментом взрыва были опубликованы в городских сообществах в 12:28 по московскому времени. Подписчики Telegram-канала «Подслушано Клинцы» сообщили о громком взрыве. Очевидцам также удалось заснять сам момент взрыва.

Все экипажи погибли, на земле жертв нет

Известно, что экипаж разбившегося в деревне Истровка Стародубского района Су-34 погиб, пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела обнаружены, а место крушения оцеплено.

Материалы по теме:
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Су-35 упал в районе села Шкрябино Стародубского района. Пилот погиб.

Обломки Ми-8 были найдены в Клинцовском районе. Выживших в крушениях не оказалось. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что, по предварительным данным, в каждом из вертолетов находились по три члена экипажа. Однако, по информации ТАСС, в одном из вертолетов находились два человека.

Официальной информации от Минобороны России не поступало.

В результате ЧП также пострадала 51-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В своем комментарии он уточнил, что раненую уже доставили в больницу, ее состояние врачи оценили как некритичное. Также упавшие обломки техники повредили пять домовладений, подтвердил глава Брянской области.

ЧП назвали авиазасадой

Потерпевшие крушение боевые машины могли быть сбиты. Так, собеседники газеты «Коммерсантъ» на условиях анонимности назвали происшествие авиазасадой. «Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения "воздух-воздух", то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду», — указано в материале.

Материалы по теме:
«Расслабился — погиб» Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
«Расслабился — погиб»Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
27 апреля 2023
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023

«Русская весна» пишет, что атака в российском регионе стала ответом на удары ВКС РФ. Российская авиация применяет планирующие управляемые бомбы. А поскольку украинская сторона не может противостоять новой тактике российской авиации с помощью стандартных методов ПВО, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили новую тактику засады, предположили военкоры.

Причастность Украины к крушению косвенно подтверждает план «Перехват», введенный на территории Клинцовского района Брянской области. Сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Авиагруппа ВКС России потерпела крушение в Брянской области. Что известно на данный момент
В московском клубе обнаружили запрещенного к содержанию каймана
В Венгрии рассказали о непрерывности запрета на ввоз зерна с Украины
Эрмитаж передаст РПЦ саркофаг Александра Невского
Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Генерал объяснил поставки Великобританией ракет Storm Shadow Украине
Футболист отказался от участия в ЛГБТ-акции и пропустил матч
Песков ответил турецкой оппозиции на обвинения во вмешательстве России в выборы
Михалков призвал закрыть Ельцин центр
Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать украинский конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.