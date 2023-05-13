Авиагруппа ВКС России потерпела крушение в Брянской области. Что известно на данный момент

Вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 ВКС РФ потерпели крушение в Брянской области

В граничащей с Украиной Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Первые видео с моментом взрыва были опубликованы в городских сообществах в 12:28 по московскому времени. Подписчики Telegram-канала «Подслушано Клинцы» сообщили о громком взрыве. Очевидцам также удалось заснять сам момент взрыва.

Все экипажи погибли, на земле жертв нет

Известно, что экипаж разбившегося в деревне Истровка Стародубского района Су-34 погиб, пилоту и штурману истребителя-бомбардировщика не удалось катапультироваться. Их тела обнаружены, а место крушения оцеплено.

Су-35 упал в районе села Шкрябино Стародубского района. Пилот погиб.

Обломки Ми-8 были найдены в Клинцовском районе. Выживших в крушениях не оказалось. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что, по предварительным данным, в каждом из вертолетов находились по три члена экипажа. Однако, по информации ТАСС, в одном из вертолетов находились два человека.

Официальной информации от Минобороны России не поступало.

В результате ЧП также пострадала 51-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В своем комментарии он уточнил, что раненую уже доставили в больницу, ее состояние врачи оценили как некритичное. Также упавшие обломки техники повредили пять домовладений, подтвердил глава Брянской области.

ЧП назвали авиазасадой

Потерпевшие крушение боевые машины могли быть сбиты. Так, собеседники газеты «Коммерсантъ» на условиях анонимности назвали происшествие авиазасадой. «Специалисты же предположили, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения "воздух-воздух", то есть с самолетов или вертолетов противника. Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду», — указано в материале.

«Русская весна» пишет, что атака в российском регионе стала ответом на удары ВКС РФ. Российская авиация применяет планирующие управляемые бомбы. А поскольку украинская сторона не может противостоять новой тактике российской авиации с помощью стандартных методов ПВО, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили новую тактику засады, предположили военкоры.

Причастность Украины к крушению косвенно подтверждает план «Перехват», введенный на территории Клинцовского района Брянской области. Сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам.