Крушение Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области назвали ответом на удары ВКС РФ

«РВ»: засада на Ми-8, Су-34 и Су-35 была устроена из-за ударов ВКС РФ «умными бомбами»

Украинская сторона не может противостоять новой тактике российской авиации с помощью стандартных методов ПВО. Об этом пишет «Русская весна», назвавшая крушение вертолетов Ми-8, а также истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области ответом на удары ВКС РФ.

По информации издания, авиация РФ применяет планирующие управляемые бомбы. «Потому ВСУ применили новую тактику засады на нашу авиагруппу», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщил, что два вертолета Ми-8, а также истребители Су-35 и Су-34, которые потерпели крушение над Брянской областью, могли быть сбиты. Специалисты предположили, что атака скорее всего была проведена средствами поражения «воздух-воздух», то есть с самолетов или вертолетов противника.

Официальная причина авиакатастроф в настоящий момент неизвестна. На местах крушения работают экстренные службы.