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14:06, 13 мая 2023Россия

Находившиеся на борту упавшего в Брянской области вертолета погибли

Находившиеся на борту упавшего в Брянской области вертолета люди погибли

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Люди, находившиеся на борту вертолета Ми-8, который упал в городе Клинцы Брянской области, погибли. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сообщил собеседник агентства, в результате крушения воздушного судна погибли два человека.

При этом, по словам заместителя губернатора региона Андрея Бардукова, среди жителей Клинцов пострадавших нет.

О падении вертолета в Брянской области стало известно ранее 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед крушением судна был слышен взрыв — он, предположительно, произошел еще в воздухе.

Позже появилась информация, что в регионе могло потерпеть крушение еще одно воздушное судно. Изначально утверждалось, что это мог быть еще один вертолет, однако экстренные службы в дальнейшем заявили, что им оказался истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Варвара Кошечкина
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