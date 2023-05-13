Находившиеся на борту упавшего в Брянской области вертолета погибли

Находившиеся на борту упавшего в Брянской области вертолета люди погибли

Люди, находившиеся на борту вертолета Ми-8, который упал в городе Клинцы Брянской области, погибли. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сообщил собеседник агентства, в результате крушения воздушного судна погибли два человека.

При этом, по словам заместителя губернатора региона Андрея Бардукова, среди жителей Клинцов пострадавших нет.

О падении вертолета в Брянской области стало известно ранее 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед крушением судна был слышен взрыв — он, предположительно, произошел еще в воздухе.

Позже появилась информация, что в регионе могло потерпеть крушение еще одно воздушное судно. Изначально утверждалось, что это мог быть еще один вертолет, однако экстренные службы в дальнейшем заявили, что им оказался истребитель-бомбардировщик Су-34.