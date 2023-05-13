Стало известно о состоянии пострадавшей при падении Ми-8 в Брянской области

Пострадавшая при падении Ми-8 жительница Клинцов находится в некритическом состоянии

Пострадавшая при падении вертолета Ми-8 в Брянской области получила травмы и находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

«Женщина госпитализирована. Состояние некритичное», — сообщили информационному агентству в приемном отделении Центральной районной больницы.

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета Ми-8 пострадала 51-летняя жительница города Клинцы. По предварительным данным, женщина получила ожоги.

Вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпели крушение в Брянской области ранее в субботу.

Сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам. После крушения в области был введен план «Перехват».

