В Харькове заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Глава администрации Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Харькове

Объект транспортной инфраструктуры в Харькове получил повреждения в результате атаки российских военных. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об объекте в Новобаварском районе города. Другие подробности Синегубов не привел.

Ранее 14 мая стало известно, что российские войска нанесли по территории Украины массированный удар. Отмечалось, что в атаке были задействованы стратегическая авиация и крылатые ракеты «Калибр», запущенные с кораблей Военно-морского флота России.

В частности, ракетные удары были нанесены по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области. Кроме того, взрывы прогремели в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске.

