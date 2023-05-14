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09:54, 14 мая 2023Бывший СССР

В Харькове заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Глава администрации Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Объект транспортной инфраструктуры в Харькове получил повреждения в результате атаки российских военных. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об объекте в Новобаварском районе города. Другие подробности Синегубов не привел.

Ранее 14 мая стало известно, что российские войска нанесли по территории Украины массированный удар. Отмечалось, что в атаке были задействованы стратегическая авиация и крылатые ракеты «Калибр», запущенные с кораблей Военно-морского флота России.

В частности, ракетные удары были нанесены по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области. Кроме того, взрывы прогремели в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске.

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Варвара Кошечкина
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