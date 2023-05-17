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22:30, 17 мая 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

Klymenko Time сообщило о взрывах в Одессе, была объявлена воздушная тревога

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Взрывы произошли вечером в среду, 17 мая, в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В 21:51 по московскому времени в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее жители Киева пожаловались местным властям на то, что при воздушной тревоге многие бомбоубежища оказываются закрытыми.

Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.

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Марина Совина
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