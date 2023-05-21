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23:16, 21 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в украинской Одессе на фоне воздушной тревоги

Фото: Pixabay

В украинском городе Одесса прогремели взрывы на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщает в Telegram-канале издание «Зеркало недели».

«Одесса, взрывы в городе. Предварительно, работает ПВО», — отмечается в публикации. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Также стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщается о работе систем противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Харькове. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о возможном ракетном ударе. По его данным, одна ракета могла попасть в землю.

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Марина Совина
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