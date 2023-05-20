В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревогаСюжетВзрывы в Киеве:
Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сообщается, что сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Ночью 20 мая в Киеве произошло более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны.
Также стало известно о взрывах в Черниговской и Житомирской областях.