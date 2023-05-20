В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ночью 20 мая в Киеве произошло более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны.

Также стало известно о взрывах в Черниговской и Житомирской областях.