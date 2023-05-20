Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 20 мая 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Max Belov / Shutterstock / Fotodom

Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ночью 20 мая в Киеве произошло более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны.

Также стало известно о взрывах в Черниговской и Житомирской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о заключительных боях на окраинах Артемовска
В Армении арестовали обвиняемую в похищении сына премьер-министра
Россиянина задержали за выстрелы из игрушечного пистолета в спортклубе
Светлана Бондарчук раскрыла свою норму алкоголя за вечер
Заявления Польши о российской ракете с бетонной боеголовкой назвали сказкой
Психотерапевт назвал нужную продолжительность отпуска для восстановления психики
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Бывший футболист «Спартака» вступил в ВСУ
В Крыму упал трехметровый беспилотник Mugin-5 Pro
Партнерша Костомарова рассказала о первом за долгое время разговоре с фигуристом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.