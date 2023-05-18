Военкоры сообщили о массированном комбинированном ударе по Украине
Массированный комбинированный удар наносится по Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По его информации, по всей территории страны объявлена воздушная тревога. «Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям», — говорится в публикации.
Авторы также сообщают, что «Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей». Взрывы слышны в Полтавской и Винницкой областях, а также в Киеве.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Харькове и Харьковской области.
17 мая Минобороны России сообщило об уничтожении гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» пяти ЗРК Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве.
Ночью 16 мая ВС РФ нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности.