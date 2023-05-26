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05:58, 26 мая 2023Россия

Оперштаб подтвердил взрыв в Краснодаре

Оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре Краснодара
СюжетВзрывы в Краснодаре

Кадр: Baza

Оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Ранее очевидцы рассказали, что ударом БПЛА-камикадзе было повреждено здание с телекоммуникационной вышкой сотового оператора на улице Морская.

Марина Совина
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