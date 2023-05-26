Оперштаб подтвердил взрыв в Краснодаре

Оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре Краснодара

Оперативный штаб подтвердил факт ЧП в центре Краснодара. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Ранее очевидцы рассказали, что ударом БПЛА-камикадзе было повреждено здание с телекоммуникационной вышкой сотового оператора на улице Морская.