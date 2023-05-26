В приграничном российском регионе сообщили о взрывах

BAZA: жители Краснодара сообщили о громких взрывах над центром города

Над центром Краснодара произошли громкие взрывы. Об этом сообщает издание Baza.

Как сообщают жители приграничного российского региона, было как минимум два хлопка. По предварительной информации, около 4:10 в пятницу, 26 мая, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). К посту издания прикреплено видео, снятое очевидцами. По их словам дым уже рассеялся. «Грохот был», — слышен на кадрах голос женщины. Также отмечается, что в центре города сработала сигнализация.

По данным издания, по предварительным данным город был атакован беспилотниками. Также очевидцы отмечают, что перед взрывами слышали звук, похожий на летящий беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее российские пограничники сбили украинский дрон-камикадзе недалеко от села Середа в Белгородской области. Как писало издание Baza, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) FPV сбили около трех часов дня. Предварительно, он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области.

Уточняется, что украинский дрон взорвался в воздухе. В результате случившегося никто не пострадал.