Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 24 мая 2023Россия

В приграничном российском регионе сбили украинский дрон-камикадзе

Baza: пограничники сбили украинский дрон-камикадзе в Белгородской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские пограничники сбили украинский дрон-камикадзе недалеко от села Середа в Белгородской области. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) FPV сбили около трех часов дня. Предварительно, он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области.

Уточняется, что украинский дрон взорвался в воздухе. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородском районе. О каком именно населенном пункте шла речь, губернатор не уточнил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
На Украине ответили на сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
VK запустила уникальный проект
Парам посоветовали придерживаться простого правила для сохранения брака
Стал известен общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов
Две российские авиакомпании получили допуски на полеты на курорты Китая
Хирург высказался об асимметрии груди жены Дмитрия Тарасова после пластики
В Windows впервые появилась поддержка архивов RAR
Женщина узнала о беременности и через 15 минут родила
В приграничном российском регионе сбили украинский дрон-камикадзе
На экс-солистку «Серебра» напали во время вечеринки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.