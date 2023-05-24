В приграничном российском регионе сбили украинский дрон-камикадзе

Baza: пограничники сбили украинский дрон-камикадзе в Белгородской области

Российские пограничники сбили украинский дрон-камикадзе недалеко от села Середа в Белгородской области. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) FPV сбили около трех часов дня. Предварительно, он был запущен со стороны села Старица в Харьковской области.

Уточняется, что украинский дрон взорвался в воздухе. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородском районе. О каком именно населенном пункте шла речь, губернатор не уточнил.