Белгородскую область атаковали беспилотники

Белгородский губернатор Гладков заявил о большом числе атак беспилотников

Белгородскую область в ночь 24 мая атаковало большое число беспилотников. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — перечислил последствия губернатор.

Он сообщил, что после подомового обхода появится более точная информация о разрушениях. На месте работают сотрудники оперативных служб.

В свою очередь, в Яковлевском округе с беспилотников Вооруженные сил Украины (ВСУ) сбросили взрывные устройства на административные здания в поселке Томаровка. Возгорания не последовало, никто не пострадал. В результате украинской атаки оказалась повреждена кровля нескольких построек. Оперативные службы устраняют последствия случившегося.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действует средний уровень реагирования — он был введен в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

С 22 по 23 мая в регионе также действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отброшены на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.