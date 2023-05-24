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14:07, 24 мая 2023Россия

ПВО сбила беспилотник на подлете к российскому городу

В Белгородской области ПВО сбила беспилотник на подлете к городу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Белгородской области противовоздушная оборона (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Беспилотник сбили в Белгородском районе на подлете к городу, добавил губернатор, не уточнив, о каком именно населенном пункте идет речь.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уточняют иные возможные последствия.

Ранее Гладков сообщил о ночной атаке беспилотника на Белгород. Дрон сбросил взрывное устройство на проезжую часть. В результате атаки повреждения получил участок дорожного полотна и легковой автомобиль.

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Алан Босиков
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