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13:02, 24 мая 2023Россия

Власти приграничного российского региона сообщили о ночной атаке беспилотника

Губернатор Гладков сообщил о ночной атаке беспилотника на Белгород
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ahmad Hasaballah / Globallookpress.com

Взрывное устройство было сброшено с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгороде. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Белгород ночью был атакован беспилотником. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на проезжую часть», — заявил губернатор.

Гладков добавил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждены легковая машина и дорожное полотно.

В сети также появились кадры с места атаки беспилотника, сбросившего взрывчатку в Белгороде. На записи видно, что рядом с местом падения самодельного взрывного устройства (СВУ), которое задело автомобиль, находится заправка.

Ранее Гладков заявил, что в ночь на 24 мая регион атаковало большое число беспилотников. Большая часть из них была уничтожена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Варвара Родикова
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