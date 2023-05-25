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08:53, 25 мая 2023Россия

Беспилотники-камикадзе массово атаковали приграничный российский регион

Shot: беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область 24 мая

Фото: Telegram-канал SHOT

Беспилотники-камикадзе в среду, 24 мая, массово атаковали Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, на территории Белгородской области пограничники уничтожили минимум шесть дронов. Сначала беспилотники пытались атаковать село Старолесье, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать село Вязовое, которое располагается в 400 метрах от границы.

Помимо этого, беспилотник уничтожили близ села Середа Шебекинского района Белгородской области в 450 метрах от границы. Никто при массовой атаке дронов не пострадал, разрушений не зафиксировано.

За минувшую ночь Белгородская область дважды подверглась удару со стороны Украины. Сначала в регионе под обстрел попал погранпереход в селе Козинка, пострадала женщина. Затем в Валуйском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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