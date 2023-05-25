В граничащем с Украиной российском регионе под обстрел попал погранпереход

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле погранперехода в селе Козинка

Погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — сообщил глава области.

По его словам, россиянку доставили в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Других подробностей обстрела Гладков не привел.

22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашли украинские диверсанты, в регионе действовал режим контртеррористической операции. Пострадали, по последним данным, 12 человек.

На следующий день в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что было уничтожено более 70 диверсантов, а остатки группы отбросили на территорию Украины — там по ней продолжали наносить удары до полной ликвидации. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, пообещал оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области.