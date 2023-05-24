Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 24 мая 2023Россия

Шойгу пообещал жесткую реакцию на действия Киева после произошедшей диверсии

Шойгу заявил о готовности Минобороны оперативно и жестко реагировать на диверсии Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Минобороны России и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что украинские диверсанты, которые 22 мая пересекли границу, были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. В результате контртеррористической операции было уничтожено более 70 диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — сказал Шойгу.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали атаки на Белгородскую область
Умершая студентка столичного колледжа оказалась знакомой Паши Техника
Нутрициолог назвала способ быстро похудеть к лету
Яхту отдыхающих британцев атаковала группа агрессивных косаток
В Кремле отреагировали на заявление Киева о повторении диверсий
Раскрыты способы заработка на российском аналоге Google Play
Захарова прокомментировала поставки F-16 на Украину
Инстасамка погасила долги перед налоговой
Доля россиян с кредитами выросла почти вдвое
Модные стилисты перечислили 12 устаревших летних вещей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.