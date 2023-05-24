Шойгу пообещал жесткую реакцию на действия Киева после произошедшей диверсии

Шойгу заявил о готовности Минобороны оперативно и жестко реагировать на диверсии Украины

Минобороны России и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что украинские диверсанты, которые 22 мая пересекли границу, были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. В результате контртеррористической операции было уничтожено более 70 диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — сказал Шойгу.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.