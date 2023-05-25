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07:33, 25 мая 2023Россия

В граничщаем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков заявил о работе системы ПВО над Валуйским округом

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Валуйским городским округом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, никто не пострадал. Последствия от работы системы ПВО уточняют на земле сотрудники оперативных служб. Других подробностей произошедшего в граничащем с Украиной российском регионе губернатор не привел.

Ранее Гладков сообщал, что в регионе решили вооружить отряды территориальной обороны. Губернатор сообщил, что на данный момент в области сформированы семь батальонов теробороны, состоящие почти из трех тысяч человек.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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