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20:45, 24 мая 2023Россия

В Белгородской области решили вооружить отряды теробороны

Белгородский губернатор Гладков сообщил о намерении вооружить отряды теробороны

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области решили вооружить отряды территориальной обороны. О таких намерениях сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

По словам представителя властей, на данный момент в области сформированы семь батальонов теробороны, состоящие почти из трех тысяч человек.

«Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости [вооружить тероборону и] дать отпор врагу (...) В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона», — пояснил он.

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Гладков добавил, что эти отряды тренируются уже с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами, имеющими форму и снаряжение. Также губернатор уточнил, что необходимость в вооружении возникла после проникновения в Грайворонский район украинской диверсионно-разведывательной группы.

22 мая стало известно, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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Никита Абрамов
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