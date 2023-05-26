Военкоры сообщили о массированном комбинированном ударе по Украине

«РВ»: дроны «Герань» и ВКС РФ наносят комбинированный удар по военным объектам на Украине

Военные объекты на Украине оказались целью комбинированной атаки Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По данным военкоров, сейчас к объектам приближаются стратегические бомбардировщики и первая волна беспилотных летательных аппаратов «Шахид». «Ту-95 с базы Оленья идут к ракетному пусковому рубежу, также в воздух поднялись "стратеги" с базы Энгельс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА «Шахид»/«Герань» уже добрались до Полтавской и Сумской областей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Уточнялось, что первые сирены начали звучать с 00:07 по местному времени в Сумской и Черниговской областях.