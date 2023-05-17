Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 17 мая 2023Россия

Полковник рассказал о начинке используемых ВСУ дронов

Полковник Кнутов: ВСУ начиняют дроны пластидами для атаки на российские танки

Фото: РИА Новости

Директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о начинке дронов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), в беседе с URA.RU.

Как объяснил военный, украинские силы делают упор на беспилотники-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния от десяти километров и наносить удары по бронетехнике и артиллерии. «Сейчас такие дроны, и даже обычные, они переделывают. Заменяют определенные элементы, кладут туда небольшое количество пластидов, пару килограммов, и этого уже достаточно для того, чтобы поразить бронемашину или вывести из строя танк», — отметил он.

Когда нужен беспилотник с большей нагрузкой, то используется, в частности, UJ-22. «Он может нести 18 килограммов взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьезные разрушения», — подчеркнул военный. Дальность действия у этого дрона— до 800 километров. «То есть 800 км туда, 800 км обратно. То есть он может пролететь до полутора тысяч километров», — пояснил он, добавив, что беспилотники могут запускать с территории Украины. «Почти до Урала дойдет, что называется», — заключил Кнутов.

Ранее Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ поменяли начинку беспилотников, запускаемых на Россию и Москву. В связи с этим он указал на необходимость постоянного совершенствования и развития отечественных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Документ назвали мертвым девять лет назад
Захарова прокомментировала попытку пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО
Порноактриса обнаружила среди подписчиков брата мужа и удивила семью реакцией
Названа настоящая причина отказа мужчины от интимной близости с женой
В США заявили об утрате долларом статуса лидирующей валюты в мире
Пьяный мужчина пытался задушить жену и был выгнан из самолета с голыми ягодицами
Полковник рассказал о начинке используемых ВСУ дронов
В Германии предрекли провал стратегии Запада на Украине
Россияне рассказали о выросших тратах на выпускной своих детей
Названа средняя стоимость квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.