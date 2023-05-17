Полковник рассказал о начинке используемых ВСУ дронов

Полковник Кнутов: ВСУ начиняют дроны пластидами для атаки на российские танки

Директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о начинке дронов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), в беседе с URA.RU.

Как объяснил военный, украинские силы делают упор на беспилотники-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния от десяти километров и наносить удары по бронетехнике и артиллерии. «Сейчас такие дроны, и даже обычные, они переделывают. Заменяют определенные элементы, кладут туда небольшое количество пластидов, пару килограммов, и этого уже достаточно для того, чтобы поразить бронемашину или вывести из строя танк», — отметил он.

Когда нужен беспилотник с большей нагрузкой, то используется, в частности, UJ-22. «Он может нести 18 килограммов взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьезные разрушения», — подчеркнул военный. Дальность действия у этого дрона— до 800 километров. «То есть 800 км туда, 800 км обратно. То есть он может пролететь до полутора тысяч километров», — пояснил он, добавив, что беспилотники могут запускать с территории Украины. «Почти до Урала дойдет, что называется», — заключил Кнутов.

Ранее Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ поменяли начинку беспилотников, запускаемых на Россию и Москву. В связи с этим он указал на необходимость постоянного совершенствования и развития отечественных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).