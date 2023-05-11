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07:44, 11 мая 2023Россия

Аналитик сообщил об изменившейся начинке запускаемых на Москву дронов ВСУ

Аналитик Кнутов заявил, что у запускаемых ВСУ дронов на Россию меняются радиочастоты

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Московским комсомольцем» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли начинку беспилотников, запускаемых на Россию и Москву.

По его словам, внешне беспилотник выглядит как обычный дрон. Однако, отметил аналитик, меняются радиочастоты, появляются новые каналы управления и навигации. «Еще вчера наша станция РЭБ действовала на него эффективно, а после модернизации дрона та же станция практически на него не может воздействовать», — добавил он.

В связи с этим Кнутов указал на необходимость постоянного совершенствования и развития отечественных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, российская армия делает ставку на новейшее оружие и военную технику. Он также отметил, что Россия срывает наступление ВСУ.

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Марина Совина
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