Взрыв в небе над Краснодаром сняли на видео

Жители Краснодара сняли на видео взрывы в небе над городом

Жители Краснодара сняли на видео взрывы в небе над городом. Кадры публикует Baza.

На размещенных кадрах видно, как над зданиями поднимается дым. «А вот это был прилет и только что взрыв», — слышен голос очевидицы.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. По предварительным данным, около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также очевидцы сообщают, что перед взрывами слышали звук, похожий на летящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Официальных заявлений на данный момент нет.

Ранее жители Белгородской области сняли на видео взрывы в небе над регионом после работы системы противовоздушной обороны (ПВО). На размещенных кадрах видно, как ракета ПВО после столкновения с неизвестным объектом оставляет в небе шлейф черного дыма, а ее горящие осколки падают на землю.