Взрывы в небе над Белгородской областью сняли на видео

Жители Белгородской области сняли на видео взрывы в небе над регионом после работы ПВО

Жители Белгородской области сняли на видео взрывы в небе над регионом после работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Кадры публикует Telegram-канал «Белгород №1 Люди».

На размещенных кадрах видно, как ракета ПВО после столкновения с неизвестным объектом оставляет в небе шлейф черного дыма, а ее горящие осколки падают на землю.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт работы ПВО в регионе. Он добавил, что один из обломков упал на развязку крупной трассы, где загорелся. Однако он уточнил, что на место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.