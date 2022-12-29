Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 29 декабря 2022Россия

Взрывы в небе над Белгородской областью сняли на видео

Жители Белгородской области сняли на видео взрывы в небе над регионом после работы ПВО
СюжетВзрывы в Белгородской области

Жители Белгородской области сняли на видео взрывы в небе над регионом после работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Кадры публикует Telegram-канал «Белгород №1 Люди».

На размещенных кадрах видно, как ракета ПВО после столкновения с неизвестным объектом оставляет в небе шлейф черного дыма, а ее горящие осколки падают на землю.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт работы ПВО в регионе. Он добавил, что один из обломков упал на развязку крупной трассы, где загорелся. Однако он уточнил, что на место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Киеве и области прозвучали взрывы
Ивлеева откроет бар в Москве
В Киеве сообщили о частичном повреждении энергоструктуры
Россиянин перенес инсульт, упал в коллектор, получил обморожение и выжил
Девушка ввела филлеры в подбородок и показала новую внешность
Мэр Харькова подтвердил удары по городу
В России продлили действие программы льготной ипотеки
В ряде украинских регионов начались превентивные отключения света
Стало известно о положении Михаила Ефремова в колонии
Российский уголовник пойдет под суд за изнасилование спящей школьницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.