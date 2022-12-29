В приграничном российском регионе сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о работе системы ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Известно, что один из фрагментов упал на развязку автомобильной дороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, но ее уже потушили.

«Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

18 декабря в результате срабатывания системы ПВО в Белгороде пострадали четыре человека.

На территории Белгородской области до 5 января 2023 года действует «желтый» уровень террористической опасности.