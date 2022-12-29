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09:47, 29 декабря 2022Россия

В приграничном российском регионе сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о работе системы ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Issei Kato / Reuters

Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Известно, что один из фрагментов упал на развязку автомобильной дороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, но ее уже потушили.

«Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

18 декабря в результате срабатывания системы ПВО в Белгороде пострадали четыре человека.

На территории Белгородской области до 5 января 2023 года действует «желтый» уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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