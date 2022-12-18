Четыре человека пострадали в Белгороде после работы системы ПВО

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавших после работы системы ПВО

Как минимум четыре человека пострадали в Белгороде после того, как в окрестностях столицы региона сработали системы ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, бригады медиков доставляют пострадавших в больницы.

«Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — рассказал губернатор.

По данным РИА Новости, российские системы ПВО сработали над Белгородом около 13.00 по московскому времени. Прозвучало не менее девяти взрывов, у машин поблизости сработала сигнализация. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее в сети были опубликованы кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села в Шебекинском районе Белгородской области. На снимках видно, что осколки от разорвавшихся в хуторе снарядов повредили несколько домовладений.