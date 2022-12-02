Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ российского поселка

Очевидцы показали кадры последствий обстрела ВСУ села в приграничной Белгородской области

Очевидцы сняли последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села в Шебекинском районе приграничной Белгородской области. Кадры публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На снимках видно, что осколки от разорвавшихся в хуторе снарядов повредили несколько домовладений.

Осколки от, предположительно, мин, оставили множество пробоин в заборах и стенах домов, от попадания снарядов остались воронки.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по нескольким селам в Валуйском районе и Шебекинском округе Белгородской области. В регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.