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12:50, 24 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Попово-Лежачи в Курской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно зафиксировали три прилета, в происшествии никто не пострадал. При этом три частных дома получили повреждения, поселок частично обесточен.

Ранее, 20 декабря, Старовойт сообщил об обстреле села Махновка в Суджанском районе Курской области. При атаке со стороны Украины, отметил губернатор области, пострадала женщина. По его словам, на территорию села упало не менее четырех снарядов.

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Варвара Кошечкина
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