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20:42, 20 декабря 2022Россия

При обстреле ВСУ российского села пострадала женщина

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Махновка, есть пострадавшая

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Махновка в Суджанском районе Курской области, сообщил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

При атаке со стороны Украины, отметил губернатор области, пострадала женщина. По его словам, на территорию села упало не менее четырех снарядов.

«Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит», — сказал Старовойт, отметив, что на место возгорания уже прибыли пожарные.

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1 декабря 2022

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ударе по Белгородской области из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации издания, всего зафиксировано десять прилетов.

Позднее глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела региона со стороны Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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