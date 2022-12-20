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12:40, 20 декабря 2022Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из HIMARS

Mash: ВСУ атаковали Шебекино Белгородской области из HIMARS, зафиксировано 10 прилетов

Фото: Aaron Favila / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области из установок HIMARS. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, всего зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в электростанцию, в связи с чем часть людей временно остались без электроэнергии.

Предварительно, пострадал один человек, на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

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Впоследствии атаку ВСУ на Шебекино подтвердил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. При этом он не уточнил, каким именно видом вооружений Киев атаковал Белгородскую область.

19 декабря Минобороны России сообщило, что в Белгородской области системы ПВО сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

9 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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