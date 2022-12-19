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13:31, 19 декабря 2022Россия

В приграничном российском регионе системы ПВО сбили четыре ракеты HARM

Минобороны заявило, что системы ПВО сбили четыре ракеты HARM в Белгородской области

Фото: U. S. Army

В Белгородской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, которые произведены в США. Об этом в понедельник, 19 декабря, журналистам заявили в Минобороны России.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, системы ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, и «Ураган». Ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево в Донецкой народной республике, Кременная в Луганской народной республике, а также около Любимовки в Запорожской области.

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Никита Абрамов
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