Минобороны заявило, что системы ПВО сбили четыре ракеты HARM в Белгородской области

В Белгородской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, которые произведены в США. Об этом в понедельник, 19 декабря, журналистам заявили в Минобороны России.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, системы ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США, и «Ураган». Ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отражены в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево в Донецкой народной республике, Кременная в Луганской народной республике, а также около Любимовки в Запорожской области.