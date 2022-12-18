Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ и перехватила девять снарядов HIMARS

Средства ПВО ВС России сбили украинский БПЛА и перехватили 9 снарядов HIMARS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА был ликвидирован в районе населенного пункта Еленовка.

Кроме того, было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево в ДНР, а также Попасная и Белое Луганской народной республики.

В ведомстве также доложили, что российские военные сумели взять под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР. В настоящее время войска ведут зачистку села от оставшихся там украинских военнослужащих.

