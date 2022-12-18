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15:11, 18 декабря 2022Россия

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Яковлевка в ДНР

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные сумели взять под контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас войска ведут зачистку села от оставшихся там украинских военнослужащих.

Кроме того, как отметил генерал, российская армия сумела отбить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Подгорного, Клещиевки и Курдюмовки.

«Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — рассказал Конашенков.

Ранее стало известно, что ВСУ в воскресенье, 18 декабря, выпустили по Донецку 40 ракет из БМ-21 «Град» в течение 10 минут. Ракеты упали на Петровский район, расположенный на западной окраине города.

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Алевтина Запольская
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