На Донецк за 10 минут обрушилось 40 ракет из «Града»

СЦКК ДНР сообщили, что ВСУ за 10 минут выпустили по Донецку 40 ракет из БМ-21 «Град»

Вооруженные сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 18 декабря, выпустили по Донецку 40 ракет из БМ-21 «Град» в течение 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, обстрел начался в 12:00 по московскому времени из населенного пункта Георгиевка.

Ракеты упали на Петровский район, расположенный на западной окраине города. Сведений о разрушениях, пострадавших и погибших пока не поступало.

Накануне, 17 декабря, в центре Донецка произошло не менее 10 взрывов. ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять ракет из «Градов». Предположительно, один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь».

15 декабря жертвами обстрела со стороны украинской армии стали два человека. Еще 13 пострадали, в том числе один 10-летний ребенок. Этот обстрел назвали самым мощным с 2014 года. Он велся в том числе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир».