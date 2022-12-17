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10:13, 17 декабря 2022Россия

В центре Донецка произошла серия взрывов

В центре Донецка произошло не менее 10 взрывов

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Не менее десяти взрывов произошло в центре Донецка. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает ТАСС.

По информации агентства, серия взрывов была зафиксирована в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина.

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов в Telegram, Вооруженные силы Украины выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять ракет из РСЗО «Град».

Предположительно один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь» в центре Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что очевидцы также рассказали о большой воронке на проспекте Мира и разрушениях в домах возле торгового центра на улице Челюскинцев.

16 декабря глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что ВСУ несут серьезные потери на фронте, поэтому Киев решил отыграться на мирном населении, усилив удары по городам. Он рассказал, что в республике начали проверять состояние бомбоубежищ, а также отключили системы запирания дверей в подъезды.

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Варвара Кошечкина
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