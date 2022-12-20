Власти раскрыли подробности об ударе ВСУ по приграничному российскому региону

Белгородский губернатор Гладков сообщил об одном пострадавшем из-за обстрела ВСУ Шебекина

Предварительно, один человек пострадал из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Подробности о последствиях обстрела раскрыл глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, состояние раненного горожанина оценивается как средней тяжести. Мужчина был госпитализирован с переломами костей предплечья в районную больницу.

Кроме того, в результате обстрела было нарушено электроснабжение, и без света осталась треть жителей округа. «Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место», — рассказал Гладков.