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12:46, 20 декабря 2022Россия

Власти раскрыли подробности об ударе ВСУ по приграничному российскому региону

Белгородский губернатор Гладков сообщил об одном пострадавшем из-за обстрела ВСУ Шебекина
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Предварительно, один человек пострадал из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Подробности о последствиях обстрела раскрыл глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, состояние раненного горожанина оценивается как средней тяжести. Мужчина был госпитализирован с переломами костей предплечья в районную больницу.

Кроме того, в результате обстрела было нарушено электроснабжение, и без света осталась треть жителей округа. «Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место», — рассказал Гладков.

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Константин Лысяков
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