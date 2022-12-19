Приграничный российский регион третий раз за день обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле хутора Панков в Шебекинском округе

Хутор Панков в Шебекинском районе попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О третьей за день украинской атаке на Белгородскую область сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы российского региона, при обстреле никто не пострадал, но оказались повреждены два частных домовладения — там осколками снаряда выбило окна.