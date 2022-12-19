Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Из-за украинской атаки в приграничном российском регионе оказалось нарушено электроснабжение. Так, в Шебекинском городском округе без света остались около 14 тысяч жителей.

«Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания», — написал Гладков.

В ночь на понедельник, 19 декабря, ВСУ обстреляли Красную Яругу в Белгородской области. Пострадали два человека: девушка получила осколочные ранения; у мужчины контузия, медпомощь ему оказали, но от госпитализации он отказался.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.