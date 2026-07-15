Стриптизер рассказал о любимой 97-летней фанатке

Британский стриптизер Лотан Картер признался, что одной из его самых преданных фанаток была 97-летняя женщина. Его историей делится The Sun.

37-летний мужчина работает стриптизером уже 14 лет. Он рассказал, что долгое время его любимой зрительницей была пожилая женщина, которая регулярно ходила на его шоу.

«Она была уморительно смешной, — объяснил Картер. — Такой бойкой и бесцеремонной. Орала: "Я еще не выдохлась!"». По словам мужчины, когда ее не стало, он даже заплакал, настолько ему было с ней весело.

Также Картер вспомнил, как однажды на их стриптиз случайно попала пожилая пара. Они перепутали знаменитый бродвейский мюзикл Dreamgirls с Dreamboys — мужским эротическим шоу. При этом супруги остались до самого конца и даже вышли на сцену.

Ранее Лотан Картер рассказал о безумных поступках зрительниц. Так, однажды женщина укусила его за пенис во время выступления.

