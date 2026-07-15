ВСУ захотели изолировать Энергодар

Представитель ЗАЭС Яшина: ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения путем минирования подъездных дорог. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Он отметила, что ВСУ пытаются максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) и создать ощущение блокады. По словам собеседницы агентства, подобные действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.

Ранее представитель ЗАЭС рассказала, что ВСУ попытались заманить жителей Энергодара на заминированный маршрут, однако это им не удалось. По данным оперативных служб региона, с 7 июля украинские военные уже более недели распространяют среди жителей Энергодара ложные сообщения с помощью беспилотников, оснащенных ретрансляторами.