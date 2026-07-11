ВСУ попытались заманить жителей Энергодара на заминированный маршрут и провалились

Директор ЗАЭС коммуникациям Яшина: ВСУ не удалось заманить людей на заминированный маршрут

Провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространивших слухи о якобы «зеленом коридоре» в районе города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и заминировавших дороги, не достигла цели. Об этом ТАСС рассказала директор ЗЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина, пояснив, что паники нет и массовых попыток выезда не зафиксировано.

По данным оперативных служб региона, с 7 июля украинские военные уже более недели распространяют среди жителей Энергодара ложные сообщения с помощью беспилотников, оснащенных ретрансляторами.

В них говорится о якобы срочной эвакуации через несуществующий «зеленый коридор», который, как утверждается, действует ежедневно с 5:00 до 11:00. При этом именно на этом маршруте, по информации служб, ВСУ дистанционно заминировали дорогу, указанную в своих сообщениях.

«Массовых попыток воспользоваться подобными "коридорами" не фиксируется. Люди понимают, что речь идет об информационной провокации, и не поддаются на нее», — пояснила Яшина.

Ранее ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания, это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине.