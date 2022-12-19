Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:30, 19 декабря 2022Россия

Два человека пострадали при обстреле российского поселка со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Два человека — девушка и мужчина — пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его данным, девушка получила осколочные ранения, ей оказана помощь медиков на месте, пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации он отказался.

Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток, добавил Гладков.

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел со стороны Украины вечером, 18 декабря. Были повреждены остекления в четырехэтажном многоквартирном доме загорелись хозпостройки, расположенные рядом с домом, также повреждена линия электропередачи.

В воскресенье, 18 декабря, как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали восемь человек, еще один человек погиб. Он работал на строительстве птицефабрики, куда попал один из снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
Два человека пострадали при обстреле российского поселка со стороны ВСУ
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Раскрыты источники финансирования первой столичной электростанции за городом
Папа Римский процитировал Достоевского
Художница смастерила из прозрачной пленки платье как у Хайди Клум и обрела славу
Дальностей турецкой ракеты «Тайфун» увеличат до тысячи километров
Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса
Солист группы «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.