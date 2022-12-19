Два человека пострадали при обстреле российского поселка со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга

Два человека — девушка и мужчина — пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его данным, девушка получила осколочные ранения, ей оказана помощь медиков на месте, пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации он отказался.

Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток, добавил Гладков.

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел со стороны Украины вечером, 18 декабря. Были повреждены остекления в четырехэтажном многоквартирном доме загорелись хозпостройки, расположенные рядом с домом, также повреждена линия электропередачи.

В воскресенье, 18 декабря, как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали восемь человек, еще один человек погиб. Он работал на строительстве птицефабрики, куда попал один из снарядов.