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00:23, 19 декабря 2022Россия

Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ поселка Красная Яруга

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи», — заявил глава российского региона.

В воскресенье, 18 декабря, как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля получили повреждения при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали восемь человек, еще один человек погиб. Он работал на строительстве птицефабрики, куда попал один из снарядов.

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Марина Совина
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