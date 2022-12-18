Число пострадавших при обстреле в Белгороде возросло

Губернатор Белгородской области сообщил о восьми раненных и одном погибшем при обстреле

Число пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до восьми. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подтвердил ранее опубликованные данные об одном погибшем при ударе, а также сообщил, что один из раненых находится в реанимации.

«Известно, что [скончавшийся] мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики», — заявил Гладков. Глава региона также сообщил, что здание птицефабрики, куда попал один из снарядов, оказалось частично разрушено из-за обстрела. «Поврежден один корпус и несколько машин спецтехники», — пояснил глава региона.

Ранее сообщалось, что один человек погиб неподалеку от Белгорода из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.