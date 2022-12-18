Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 18 декабря 2022Россия

Один человек погиб при обстреле под Белгородом

Глава Белгородской области Гладков сообщил о погибшем при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Shutterstock

Как минимум один человек погиб неподалеку от Белгорода из-за обстрела стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, во время удара ранения получили пятеро человек — один в Белгородском районе региона и еще четверо в Белгороде. Они доставлены в больницу состоянии средней степени тяжести.

«Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре», — рассказал Гладков.

Он добавил, что повреждения из-за обстрелов получили 14 жилых домов и 9 автомобилей. «Повреждения [также] есть на птицефабрике. Выехал на место», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре человека пострадали в Белгороде 18 декабря после того, как в окрестностях столицы региона сработали системы ПВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство
Объяснена попытка США помешать атаке ВСУ на Герасимова
Минобороны озвучило потери ВСУ на купянском направлении
Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в ЛНР
Российские войска уничтожили три украинские диверсионные группы
Зеленский призвал к мирному саммиту в день финала ЧМ-2022
Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ и перехватила девять снарядов HIMARS
Разрушенная при обстреле ВСУ птицефабрика в Белгородской области попала на видео
Стало известно о готовности Месси сыграть в финале чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.