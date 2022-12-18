Один человек погиб при обстреле под Белгородом

Глава Белгородской области Гладков сообщил о погибшем при обстреле со стороны ВСУ

Как минимум один человек погиб неподалеку от Белгорода из-за обстрела стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, во время удара ранения получили пятеро человек — один в Белгородском районе региона и еще четверо в Белгороде. Они доставлены в больницу состоянии средней степени тяжести.

«Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре», — рассказал Гладков.

Он добавил, что повреждения из-за обстрелов получили 14 жилых домов и 9 автомобилей. «Повреждения [также] есть на птицефабрике. Выехал на место», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре человека пострадали в Белгороде 18 декабря после того, как в окрестностях столицы региона сработали системы ПВО.