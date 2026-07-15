Российская туристка отдохнула в поселке Широкая Балка под Новороссийском и рассказала о плюсах и минусах этого места. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Марина назвала инфраструктуру в поселке скромной. Там были несколько мини-маркетов, пара кафе, небольшой рынок с овощами и фруктами у дороги и один банкомат. «Развлечений для тех, кто привык к Сочи или Геленджику, катастрофически мало — но мы к этому были готовы», — такой фразой описала увиденное соотечественница.

Пляж в Широкой Балке Марине понравился. Море было чистое, вход в воду — пологий, а медузы почти не встречались. Однако при сильном ветре купаться было невозможно. «Нам три дня из десяти "закрыло" погодой. Это особенность Новороссийской бухты — бора (местный ветер) может прийти резко и без предупреждения», — пожаловалась автор отзыва.

Несмотря на минусы, туристка осталась довольна отдыхом. Она отметила, что этот курорт подойдет тем, кто хочет насладиться морем, тишиной и возможностью просто лежать и ничего не делать.

Ранее переехавшие на юг россиянки описали жизнь на Черном море словами «лечение побережьем оказалось иллюзией». Поначалу одна из соотечественниц вдохновилась пейзажами, однако вскоре море для нее стало лишь фоном.